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Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля

Сьогодні 00:27 Андрій Твердохліб 240 0
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу з вільної боротьби росіянин Заурбек Сідаков дізнавшись, що його дружина працює в сфері ескорт-послуг, жорстоко її побив на очах у гостей, а потім вигнав з дому. Зараз дівчина загадково зникла.

Про повідомляють російські ЗМІ.

У коментарі одному із видань друг чемпіона світу розказав, що наречену Сідакова звати Мадіна. За його словами, пара відзначала весілля два дні. Перший – у ресторані, де було багато гостей. Потім вони поїхали у будинок спортсмена, у якому другий день святкували весілля. За місцевими традиціями, молода дружина не повинна святкувати другий день весілля, вона повинна стояти у кутку з похиленою головою, проте Мадіні дозволили перебувати у сусідній кімнаті.

Під час святкування на телефон Заурбека Сідакова прийшли еротичні фото його коханої. Він, побачивши їх, виволік наречену за волосся на вулицю, де побив її.

Як зазначається, дівчину після такого відмовилась прийняти її родина. Вона навіть намагалась вчинити самогубство, проте Мадіну врятували її друзі.

Наразі відомо, що потерпіла перебуває у Москві разом із своїм коханцем, який нібито і скинув нареченому її еротичні фото.

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