 Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті Ірина Галай | Блоги | Champion.com.ua
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Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай

Сьогодні 18:43 Valeriy Ruchka 4217
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті - Ірина Галай

Джерело - Чемпіон.

У травні 2016 року Ірина Галай стала першою українкою, яка піднялась на Еверест. Альпінізмом уродженка Мукачева захопилась після того, як програла футбольний спір своєму другові. 

Альпінізмом захопилася через футбольний спір, - пригадує Ірина. - Мій друг вболіває за Реал. У 2013 році побилися об заклад на бажання. Я поставила на перемогу Барселони,  Аліхан був впевнений у виграші королівського клубу. До цього я постійно підсміювалася над ним за те, що він, чеченець, жодного разу не був у горах. Він вирішив помститися: забажав, щоб я піднялася на Казбек. Трохи підготувалася і пішла. Зайшла першою з групи, почувала себе чудово. Виявилося, що у мене відсутня так звана гірська хвороба – голова не паморочиться навіть на великій висоті.  Хоча у декого проблеми починаються вже з висоти 4000 метрів. Швидко закохалася у гори. Коли повернулася, розповіла другові, що тепер збираюся піднятися на Кіліманджаро. Він був шокований. А у 2015 році у мене з’явилася нова мрія – стати першою українкою, яка підніметься на Еверест.  

В українки дуже багато захоплень. Любить кататися на лижах, сноуборді та вейкборді, стрибати з парашутом. Друзі стверджують, що немає в світі справи, яку не зможе опанувати Іра. А ви би пішли в гори з Іриною?    

Просто факт

Еверест (Джомолунгма) - найвища вершина земної кулі, висота якої становить 8848,43 метри над рівнем моря. З тібетської назва вершини перекладається як "Мати Всесвіту". По статистиці, з 2000 року показник успішного сходження на Джомолунгму складає: 49% - серед чоловіків, 52% - серед жінок. 

Максим Розенко, Чемпіон

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