Із воріт у вічність. 19 років тому помер Сергій Перхун

28 серпня 2001 року, помер талановитий український голкіпер Сергій Перхун, який отримав травму несумісну з життям.

Джерело - Чемпіон.

28 серпня 2001 року, помер талановитий український голкіпер Сергій Перхун, який отримав травму несумісну з життям.

У своєму 13-му матчі за московський ЦСКА воротар травмував голову в зіткненні з гравцем Анжи Будуном Будуновим. По дорозі в лікарню Перхун знепритомнів, а в госпіталі медики не змогли врятувати футболіста.

Сергій Володимирович Перхун, народився 4 вересня 1977 року в Дніпропетровську. Воротарську кар'єру почав у Дніпрі, в основному складі якого дебютував 8 жовтня 1993 року.

В Україні виступав за клуби: 1993/1998 - Дніпро (Дніпропетровськ) провів 30 матчів, пропустив 37 м'ячів (з Кубком України); 1995 - Металург (Новомосковськ) 7 (-13); 1997/1998 - Дніпро-2 5 (-1).

Не маючи постійної ігрової практики в Дніпрі перспективний воротар в 1999 році переїхав до Молдови, де не без успіху відіграв два сезони за тираспольський Шериф.

У 2001-му році перейшов в московський ЦСКА.

15 серпня 2001 дебютував у складі національної збірної України (зіграв один тайм в товариському матчі проти команди Латвії). Також виступав за юнацьку (8 матчів) і молодіжну збірну України (2 матчі).

Досягнення:

Бронзовий призер юнацького чемпіонату Європи 1994 року.

Володар Кубка Молдови 1999 року.

Срібний призер чемпіонату Молдови 2000 року.

У 2001 році включений (посмертно) в список 33-х найкращих футболістів України і в число 33-х кращих футболістів чемпіонату Росії.

Наймолодший голкіпер вищої ліги чемпіонату України.

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