ПСЖ - Баварія: шлях мюнхенської команди до фіналу Ліги чемпіонів

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Сьогодні, 23 серпня, у фіналі Ліги чемпіонів французький ПСЖ зіграє проти німецької Баварії.

ПСЖ - Баварія: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів. LIVE

На шляху до фіналу Баварія впевнено виграла групу В, де були Тоттенгем, Црвена Звезда, та Олімпіакос.

В 1/8 фіналу здолала лондонський Челсі (7:1 за сумою двох матчів).

У чвертьфіналі розтрощила Барселону з рахунком 8:2.

А в півфіналі впевнено перемогла французький Ліон 3:0.

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