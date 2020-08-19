Forbes назвав найдорожчі спортивні команди: европейські футбольні гранди далеко позаду

Джерело - Чемпіон.

Видання Forbes опубліковало список найдорожчих спортивних команд світу.

Цікаво, що в першій п'ятірці немає жодного європейського футбольного гранда, а лише представники американського спорту. Очолює рейтинг команда NFL (Національна футбольна ліга) Даллас Ковбойс, вартість якої оцінюється в 5,5 млрд доларів. Найдорожчим футбольним клубом є мадридський Реал (4,24 млрд).

1. Далас Ковбойс (NFL) - 5,5 млрд

2. Нью-Йорк Янкіс (MLB) - 5 млрд

3. Нью-Йорк Нікс (NBA) - 4,6 млрд

4. Лос-Анджелес Лейкерс (NBA) - 4,4 млрд

5. Голден Стейт Ворріорс (NBA) - 4,3 млрд

6. Реал Мадрид (футбол) - 4,24 млрд

7. Нью-Інгленд Петріотс (NFL) - 4,1 млрд

8. Барселона (футбол) - 4,02 млрд

9. Нью-Йорк Джаєнтс (NFL) - 3,9 млрд

10. Манчестер Юнайтед (футбол) - 3,81 млрд

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