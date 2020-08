Жахливий завал на велогонці в Польщі. Один із спортсменів у комі

Велобагатоденка Тур Польщі-2020 почалася з дуже небезпечного інциденту. На фініші першого етапу два зіркових спринтера, Ділан Груневеген (Jumbo Visma) і Фабіо Якобсен (Deceunicnk Quick Step) боролися за перемогу.

Груневеген (жовто-чорна майка) притиснув Якобсена (синьо-біло-червона майка) до борта і виштовхнув за межі траси:

В результаті стався завал, в якому постраждали понад 10 гонщиків, включаючи самого Груневегена. Гонщик Jumbo Visma був відсторонений від гонки і на старт завтрашнього етапу не вийде. Ймовірно, йому загрожує тривала дискваліфікація.

Сам Якобсен отримав важкі травми. За інформацією польських ЗМІ, відразу після падіння він був у свідомості, але пізніше гонщика ввели в стан штучної коми.

Також серйозно постраждав суддя, в якого врізався Якобсен. Він знаходиться в реанімації.

Insane ending to the sprint in Katowice in the #tourofpoland #tourdepologne pic.twitter.com/UhABGeIDvS