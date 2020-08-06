Гол дня. Неймовірна гармата захисника ЛАСК у ворота Манчестера

Джерело - Чемпіон.

Напередодні Манчестер Юнайтед виграв у австрійського ЛАСК (2:1) і впевнено, за сумою двох матчів, пробився до чвертьфіналу Ліги Європи.

Гра на Олд Траффорд запам'ятається, у першу чергу, шаленою гарматою правого захисника ЛАСК - Філіппа Візінгера, який на 55-й хвилині відкрив рахунок.

Нагадаємо, Шахтар вдома розгромив Вольфсбург і також пробився в 1/4 фіналу Ліги Європи.

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