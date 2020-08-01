 Новий рекорд. 16-річний хлопець, який від снаряду втратив руку та обидві ноги, переплив Дніпро | Блоги | Champion.com.ua
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Національний рекорд. 16-річний хлопець, який від снаряду втратив руку та обидві ноги, переплив Дніпро
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Національний рекорд. 16-річний хлопець, який від снаряду втратив руку та обидві ноги, переплив Дніпро

Сьогодні 10:00 Valeriy Ruchka 280 0
Національний рекорд. 16-річний хлопець, який від снаряду втратив руку та обидві ноги, переплив Дніпро

У свої 16 років Микола Нижниковський переплив Дніпро за 13 хвилин і 45 секунд, встановивши національний рекорд.

П’ять років тому він підірвався на снаряді і втратив обидві ноги та руку. Але це не завадило хлопцеві зробити те, що не під силу навіть здоровим людям.

Тренує Миколу багаторазовий чемпіон світу, Європи та всесвітніх універсіад Олег Лісогор.

Заплив через Дніпро – це тільки перша мрія Миколи Нижниковського. Ще одна: потрапити до складу паралімпійської збірної з плавання.

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