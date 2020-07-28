Холіфілд тренується під наглядом Володимира Кличка

57-річний американський боксер Евандер Холіфілд (44-10-2, 29 КО) продовжує активну підготовку до повернення в ринг за сприяння 44-річного українського ексбоксера Володимира Кличка.
"Чемпіони приходять і йдуть, але, щоб бути легендарним, потрібно мати серце", — написав Холіфілд в Instagram, поділившись відео своїх тренувань.
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Champions come and go but to be legendary you got to have heart. #TEAMHOLYFIELD @klitschko @anthony.rhoades
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