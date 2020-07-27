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Беленюк запустив депутатський челендж і потролив товстунів Слуг народу

Сьогодні 21:15 Valeriy Ruchka 343 0
Беленюк запустив депутатський челендж і потролив товстунів Слуг народу

Український нардеп-борець Жан Беленюк запустив #депутатськийчелендж і передав естафету братам Стефанчукам.

Суть челенджу полягає в тому, що потрібно виконати декілька присідань тримаючи на плечах людину.

"Хоч і передав челендж братам Стефанчукам, спробувати його повторити може кожен бажаючий, головне при цьому - бути обережним ;) Відмічайте мене, кращі підходи буду викладати у своїх сторіз ;) всім спорт", - написав Беленюк під фото.

Жан Беленюк передав #депутатськийчелендж колегам з партії Слуга народу братам Миколі та Руслану Стефанчукам.

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