Беленюк запустив депутатський челендж і потролив товстунів Слуг народу

View this post on Instagram

Хоч і передав його братам Стефанчукам, спробувати його повторити може кожен бажаючий, головне при цьому - бути обережним ;) Відмічайте мене, кращі підходи буду викладати у своїх сторіз ;) всім спорт👍🏾 #депутатськийчелендж