Беленюк запустив депутатський челендж і потролив товстунів Слуг народу

Український нардеп-борець Жан Беленюк запустив #депутатськийчелендж і передав естафету братам Стефанчукам.

Суть челенджу полягає в тому, що потрібно виконати декілька присідань тримаючи на плечах людину.

"Хоч і передав челендж братам Стефанчукам, спробувати його повторити може кожен бажаючий, головне при цьому - бути обережним ;) Відмічайте мене, кращі підходи буду викладати у своїх сторіз ;) всім спорт", - написав Беленюк під фото.

Жан Беленюк передав #депутатськийчелендж колегам з партії Слуга народу братам Миколі та Руслану Стефанчукам.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua