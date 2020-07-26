У Лондоні оголений чоловік у медичній масці замість трусів пройшовся вулицею.

Джерело - Чемпіон.

Влада Великої Британії зобов'язала жителів носити медичні маски у громадських місцях.

У відповідь 32-річний спортсмен і блогер Тімоті Шифф виклав у соціальні мережі фото, на якому він іде однією з вулиць Лондона в оголеному вигляді – замість трусів він використовував медичну маску.

Тімоті Шифф - англійський фріраннер. Він виграв чемпіонат світу у 2009 році. Фріран - дисципліна, подібна до паркуру, створена Себастьяном Фуканом.

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