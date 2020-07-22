Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині

Джерело - Чемпіон.

У Міжнародний день боксу Чемпіон згадує всіх українських чемпіонів світу серед професіоналів.

Загалом, в історії незалежної України, чемпіонськими поясами володіло 12 наших співвітчизників., а також представниця прекрасної половини людства - Аліна Шатернікова. Чинних володарів титулу - двоє: Василь Ломаченко та Артем Далакян.

1. Володимир Кличко - чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBO (2000—2003 роки, 2008—2015 роки), IBF (2006—2015 роки), IBO (2006—2015 роки), The Ring (2009—2015 роки), WBA (2011—2015 роки);

2. Віталій Кличко - чемпіон світу з боксу у надважкій ваговій категорії за версіями WBO (1999—2000 роки), WBC (2004—2005 роки та 2008—2014 роки), The Ring (2004—2005 роки). Протягом кар'єри здобув перемогу в 15 боях за титул чемпіона світу у важкій вазі. Єдиний боксер, якому вручили пояс "Вічного" чемпіона світу у важкій вазі за версією WBC;

3. Аліна Шатернікова - чемпіонка світу за версією Global Boxing Union (GBU) у вазі до 52,163 кг;

4. Володимир Сидоренко - чемпіон світу за версією WBA (2005 - 2008) у найлегшій вазі (53,5 кг);

5. Сергій Дзіндзірук - чемпіон світу за версією WBO з 2005 по 2011 рік у першій середній вазі (69,85 кг);

6. Андрій Котельник - чемпіон світу у 1-й напівсередній ваговій категорії (63,5 кг) по версії WBA;

7. Юрій Нужненко - чемпіон світу версії WBA у напівсередній вазі (63,5 кг) в 2007 - 2010 роках;

8. В'ячеслав Сенченко - чемпіон світу за версіями WBA(2009-2012), IBF International (2004-05, 2006) у напівсередній вазі (66,67 кг);

9. Василь Ломаченко - чемпіон світу в напівлегкій (версія WBO (2014 - 2016)), другій напівлегкій вазі (версія WBO (2016 - 2018)) та легкій (версії WBA (Super) (2018 - т.ч.), WBO (2018 - т.ч.), WBC (2019 — т.ч.) та The Ring (2018 - т.ч.)) вагових категоріях;

10. Віктор Постол - чемпіон світу в першій напівсередній вазі (63,5 кг) за версією WBC (2015—2016);

11. Олександр Усик - Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі (версії WBO (2016 — 2019), WBC (2018 — 2019), IBF (2018 — 2019), WBA (Super) (2018 — 2019), The Ring (2018 — т.ч.);

12. Олександр Гвоздик - чемпіон світу за версією WBC (2018 — 2019) у напівважкій вазі (79,37 кг);

13. Артем Далакян - чинний чемпіон світу за версією WBA у найлегшій ваговій категорії (50,8 кг);

Нагадаємо, Віктор Постол в серпні проведе чемпіонський бій проти американця Раміреса.

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