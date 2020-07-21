Нещодавно 6-річний Бріджер Вокер зі штату Вайомінг, США став зіркою інтернету завдяки своєму героїзму. Ціною серйозних травм обличчя він врятував свою молодшу сестру від розлюченого собаки.

Після цього Всесвітня боксерська рада (WBC) визнала Уокера почесним чемпіоном світу за своєю версією.

Сьогодні 6-річний хлопчик-герой отримав свій чемпіонський пояс:

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