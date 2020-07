Під час трансляції півфінального матчу Кубка Англії між Арсеналом і Манчестер Сіті (2:0) режисери показали кумедний момент.

У компенсований час першого тайму наставник "містян" Пеп Гвардіола був так сильно засмучений тим, що відбувається на полі, що почав щось пояснювати уявному асистентові.

Раніше асистентом Гвардіоли був Мікель Артета, який зараз тренує Арсенал.

Arsenal have made Guardiola lose his mind, he's started talking to an empty chair 😭😂 pic.twitter.com/f56PtTYlVJ