 На матчі Кубка Англії Гвардіола розмовляв з уявним асистентом | Блоги | Champion.com.ua
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На матчі Кубка Англії Гвардіола розмовляв з уявним асистентом

Сьогодні 10:50 Valeriy Ruchka 415 0
На матчі Кубка Англії Гвардіола розмовляв з уявним асистентом

Джерело - Чемпіон.

Під час трансляції півфінального матчу Кубка Англії між Арсеналом і Манчестер Сіті (2:0) режисери показали кумедний момент.

У компенсований час першого тайму наставник "містян" Пеп Гвардіола був так сильно засмучений тим, що відбувається на полі, що почав щось пояснювати уявному асистентові.

Раніше асистентом Гвардіоли був Мікель Артета, який зараз тренує Арсенал.

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