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Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста

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Російський блогер зібрав за добу 10 млн для родини померлого футболіста

Джерело - Чемпіон.

Відомий російський футбольний блогер Євген Савін (Красава) став ініціатором збору коштів на житло для родини померлого футболіста московського Локомотива Інокентія Самохвалова.

Блогер оголосив збір коштів у своєму випуску на YouTube-каналі. І вже задобу вдалося зібрати 10 мільйонів російських рублів.

Нагадаємо, 22-річний футболіст помер під час індивідуальної пробіжки. У футболіста залишилися молода дружина з інвалідністю та 2 річний син, а сам клуб відмовився допомогати сім'ї гравця, якиє є вихованцем клубної академії.

За інформацією блогера,головною причиною смерті стало неналежне та халатне відношення лікарів. У футболіста були серйозні проблеми з серцем, певний час він тренувався й грав, вживаючи медичні припарати.

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