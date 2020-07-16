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Динамо Київ - Зоря: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 18:29 2624 2
Визначилися учасники плей-оф УПЛ за Лігу Європи
Сьогодні 19:47 263
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
Сьогодні 19:09 716
Десна - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 31 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 18:19 1161
Динамо - Зоря: стартові склади
Сьогодні 18:15 283
Арбітр Іванов вказав Собуцького у рапорті про рукоприкладство після матчу
Сьогодні 15:25 606
Президент Інгульця: Чи готовий мер Івано-Франківська відповісти за свої слова через пару днів?
Сьогодні 13:55 933
Колишній тренер Ворскли поскаржився до УАФ на невиплату зарплати
Сьогодні 13:39 727
В Україні відбудуться вирішальні матчі чемпіонату УПЛ: Динамо прийме Зорю, Десна зіграє з Олександрією
Сьогодні 12:08 380
Президент Агробізнеса: Я стримав людей, з арбітрів могли зробити купу м'яса
Сьогодні 11:54 1285
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Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею
Сидорчук шикарним ударом виводить Динамо вперед у грі з Зорею Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:37 400
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею
Циганков зрівняв рахунок у грі з Зорею Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:24 371
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині
ВІДЕО. Зоря вийшла вперед у грі з Динамо вже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:09 712
Популярное казино с комфортными условиями для клиентской аудитории
Популярное казино с комфортными условиями для клиентской аудитории Дима Копий
Сьогодні 18:40 141
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією
Маліновський забиває та віддає: українець провів феєричну гру з Брешією Андрій Твердохліб
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35 років тому Бубка став першим, хто підкорив висоту 6 метрів
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Ястремська знялася в еротичній фотосесії та вляпалась у скандал
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Пресконференції Ряйкконена - шедевральні! Напередодні Iceman знову нагадав про себе
Пресконференції Ряйкконена - шедевральні! Напередодні Iceman знову нагадав про себе Андрій Твердохліб
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Популярное казино с комфортными условиями для клиентской аудитории

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