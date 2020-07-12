Ястремська зналася в еротичній фотосесії та вляпалась у скандал

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська сконфузилась у власнову Instagram.

Українка опублікувала фото, на яких її тіло поділено на два кольори шкіри.

"Рівенство", - підписала пост Ястремська. Проте дуже швидко видалила публікацію. Уся справа в тім, що в багатьох країнах світу вважається образливим і рассистським, коли людина красить колір шкіри.

Логічно, що в коментарях тенісистку почали дуже жорстко хейтити й ображати у відповідь.

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