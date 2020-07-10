Джерело - Чемпіон.

Легенда української спортивної журналістики - Валентин Щербачьов отримав медаль "За мир та стабільність I ступеня" від міссії ОБСЄ.

Про це повідомив сам Щербачьов на своїй сторінці Facebook.

"Нагорода знайшла мене в робочий день, тож вихідні відміняю(звісно, лише для себе) і продовжу працювати над черговою книгою - "Хрещатик 26", - написав новоспечений медаліст.

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