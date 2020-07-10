 Український журналіст Валентин Щербочьов отримав почесну міжнародну медаль | Блоги | Champion.com.ua
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Фото дня. Легендарний український журналіст отримав почесну міжнародну медаль

Вчора 21:35 Андрій Твердохліб 339 0
Фото дня. Легендарний український журналіст отримав почесну міжнародну медаль
Фото: Facebook Валентина Щербачьова

Джерело - Чемпіон.

Легенда української спортивної журналістики - Валентин Щербачьов отримав медаль "За мир та стабільність I ступеня" від міссії ОБСЄ.

Про це повідомив сам Щербачьов на своїй сторінці Facebook.

"Нагорода знайшла мене в робочий день, тож вихідні відміняю(звісно, лише для себе) і продовжу працювати над черговою книгою - "Хрещатик 26", - написав новоспечений медаліст.

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