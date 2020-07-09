14 років тому Зідан виконав свій найвідоміший удар головою

Джерело - Чемпіон.

У 2006 році в фіналі ЧС між Францією і Італією, Зінедін Зідан ударив головою Марко Матерацці. Після цього матчу Зізу завершив кар'єру, а його Франція програла Італії в серії пенальті.

Нещодавно італійський гравець розтлумачив ситуацію:

"Зідан забив гол за французьку команду в першому таймі, і Доменек сказав йому стежити за мною. Після першого зіткнення я вибачився, але Зідан погано на це відреагував. В одному з епізодів, коли ми хапали один одного, він сказав, що дасть мені свою футболку пізніше. Я відповів, що хотів би його сестру, а не футболку. Саме тому Зінедін так відреагував. Мені пощастило, що я не очікував удару, адже якби я був готовий, то ми обидва опинилися б в роздягальні", – сказав Матерацці.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua