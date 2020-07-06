Історія дня: 15-річна швейцарка мала секс с 12 гравцями Тюну

Джерело - Чемпіон.

Цілих 12 футболістів скромного швейцарського клубу Тюн, відомого, перш за все, сенсаційним проходженням київського Динамо в єврокубках в 2005 році, звинувачувалися в сексуальних відносинах з неповнолітньою дівчиною.

Причому, в відносини з цією 15-річною швейцаркою вступали не тільки чинні футболісти Тюна, а й гравці минулих років. Поки велося слідство, публікувати імена фігурантів було заборонено, тому офіційний сайт клубу оригінально вийшов із ситуації і розмістив список з 18 невинних. Тобто, тих, хто з усіх сил дивився на гірські вершини і нервово гриз шоколад, коли на базу знову приходила ця дівчинка. Тих, хто лишився, неважко було вирахувати шляхом звірення списку невинних з повною заявкою. Футболістам загрожувало до 10 років в'язниці, хоча вищевказану дівчинку "до статевого акту не примушували". Формулювання трохи загадкове, як і вся історія.

Але слідство у всьому розібрався, і незабаром футболісти сплатили штраф за секс з неповнолітньою. Деякі були відсторонені від футболу на пару років. Але суд визнав, що ніякого насильства не було, просто дівчинка була фанаткою Тюну і дуже любила всіх гравців цієї команди. Навіть колишніх.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua