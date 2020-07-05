Про режим, відмову Блохіну, злети та падіння - Олександр Рикун

Джерело - Чемпіон.

Олександр Рикун на каналі Бомбардир спростує або ж підтвердить усі міфи про графин горілки перед матчем з Брюгге, падіння з другого поверху в Винниках, епізоди з Андрієм Шевченком і чи справді сказав Блохіну "я по 3 хвилини не граю".

Розкаже, чому не розкрив свій потенціал хоча б наполовину, про порушення режиму і повернення в коментаторство. А ще згадає нічні зідзвони з Ярославським, роботу з Красніковим і чому в свій час не перейшов у Шахтар і Динамо.

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