8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012

Джерело - Чемпіон.

Рівно 8 років тому 1 липня 2012-го року на НСК Олімпійський у Києві відбувся фінальний матч Євро-2012.

У вирішальному матчі зійшлися збірні чемпіони Європи та світу — Іспанія та Італія.

Цікаво, що обидві збірні були в одній групі і матч 1-го туру завершився внічию (1:1), а гра італійців сподобалася навіть іспанським уболівальникам.

Інтриги, правда, у фінальному матчі не вийшло. Італійці були втомленими після перемоги у півфіналі над Німеччиною (2:1), а іспанці, попри серію пенальті у грі з Португалією, вийшли на гру дуже бадьорими.

Ще до перерви Іспанія забила двічі, зусиллями Давіда Сільви і Жорді Альби, а під кінець матчу італійців добили Фернандо Торрес і Хуан Мата.

Іспанія третій раз в історії і вдруге поспіль виграла чемпіонат Європи.

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