 Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр

Сьогодні 19:39 Андрій Твердохліб 346 0
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр

Джерело - Чемпіон.

6 років тому хавбек збірної Колумбії Хамес Родрігес відзначився чудо-голом у воротах збірної Уругваю.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу колумбійці впевнено перемогли уругвайців (2:0), а лідер команди відзначився дублем. Перший гол Хамеса вийшов по-справжньому шедевральним. 

Наприкінці 2014 року колумбієць отримав пермія Пушкаша за свій шедевр.

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