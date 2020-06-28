Джерело - Чемпіон.

6 років тому хавбек збірної Колумбії Хамес Родрігес відзначився чудо-голом у воротах збірної Уругваю.

В 1/8 фіналу чемпіонату світу колумбійці впевнено перемогли уругвайців (2:0), а лідер команди відзначився дублем. Перший гол Хамеса вийшов по-справжньому шедевральним.

Наприкінці 2014 року колумбієць отримав пермія Пушкаша за свій шедевр.

Hace 5 años, el 28/06/14, #JamesRodriguez nos regaló uno de los goles más gritados en la historia de Colombia⚽️🇨🇴, y que valió para conseguir el pase a cuartos de final del Mundial



Hoy, 28/06/19, Colombia se enfrenta a Chile, buscando la semifinal de #CopaAmerica 🏆🇨🇴 pic.twitter.com/unOxdLNAFN — Casa Blanca Sports (@CBlancaSports) June 28, 2019

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