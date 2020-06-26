Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не втримав сльоз під час прямого ефіру.

Німецький фахівець плакав, дякував усім за підтримку і пообіцяв відсвяткувати чемпіонство разом з фанатами (коли прийде час).

"У мене немає слів. Просто неймовірно. Ця перемога - подія величезних масштабів. Я не можу підібрати слова.

Для мене дуже багато значить твоя підтримка, Кенні (звертається до Кенні Далгліша). Ти чекав 30 років, поки твій клуб виграє Прем'єр-лігу. Ця перемога дуже багато значить для Стіві (Джеррарда), який чекав багато-багато років.

Мені було дуже легко налаштувати хлопців на це чемпіонство, тому що вони всі знали, що ми творимо історію. 100 хвилин з гри Сіті - це було дуже напружено. Я не хотів дивитися її, але мені довелося.

Ви чекали 30 років. Я ж тут усього 4,5 року, але я вже розумію, що значить ця перемога для всіх уболівальників Ліверпуля. Особливо вона цінується після тримісячної перерви, тому що ніхто не знав, чи зможемо ми втримати перевагу.

Вчорашня перемога дозволила нам відчути, що у Ліверпуля все добре. А сьогоднішня гра Сіті дозволила нашим уболівальникам відчути тріумф. Залишайтеся вдома, це зараз важливо. Це наш подарунок вам. Пандемія ще не завершена, але ми спостерігали за грою разом в готелі.

Я знаю, що зараз важкий час, але я не можу стримати свої емоції. Коли прийде час, ми відсвяткуємо це чемпіонство разом з нашими вболівальниками", - сказав Клопп.

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль, після поразки Манчестер сіті став чемпіоном Англії. Тріумф Клоппа в АПЛ став 9-м у його тренерській кар'єрі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua