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Міжнародний Олімпійський день. Перші тріумфи українців

Сьогодні 19:14 Valeriy Ruchka 232 0
Міжнародний Олімпійський день. Перші тріумфи українців

Джерело - Чемпіон.

У червні 1894 року в Парижі відбувся міжнародний конгрес з проблем фізичного виховання, в якому брали участь представники 12 країн ...

23 червня свою доповідь представив ентузіаст відродження олімпійського руху барон П’єр де Кубертен. У ньому він познайомив присутніх з розробленими ним організаційними основами олімпійських ігор. Саме тоді був створений Міжнародний олімпійський комітет. Пост генерального секретаря МОК зайняв П’єр де Кубертен. Конгрес прийняв рішення про проведення Ігор I Олімпіади в 1896 році в Греції.

У 1967 році Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення: 23 червня вважати Міжнародним Олімпійським днем.

На першій Олімпіаді 311 атлетів із 13 країн розіграли медалі в 13 видах спорту.

В Олімпійській хартії записано: Олімпійський рух має своїми цілями виховувати молодь за допомогою спорту в дусі кращого взаєморозуміння і дружби, сприяючи, таким чином, створенню кращого і більш спокійного світу.

Найіменитіші спортсмени вважають свою кар’єру, якою б успішною вона не була, неповноцінною без Олімпійської медалі.

Пропонуємо вам згадати перші тріумфи українців:

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