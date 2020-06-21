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17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс

Сьогодні 09:52 Valeriy Ruchka 2065
17 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс

Джерело - Чемпіон.

21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі на знаменитій арені Staples Center відбувся поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBC і IBO британцем Ленноксом Льюїсом і українцем Віталієм Кличком.

У своєму попередньому бою Леннокс нокаутував Майка Тайсона і вважався лінійним чемпіоном хевівейту. Віталій з листопада 2002 року займав позицію першого номера рейтингу WBC. Але Всесвітня боксерська рада не вважала за потрібне надавати Кличко статус офіційного претендента. Спочатку Віталій повинен був боксувати в андеркарті цього боксерського шоу, а саме провести 10-раундовий рейтинговий поєдинок із Седріком Босвелом.

Але не було щастя, так нещастя допомогло: 30 травня суперник Льюїса - Кірк Джонсон - отримав травму. Протягом 5 днів команда Джонсона приховувала цей факт від громадськості. І тільки за 16 днів до бою організатори в спішному порядку почали шукати заміну Кірку.

Промоутер боксерського вечора Гері Шоу запропонував виставити проти Льюїса українця.  Віталій за цей бій заробив 1,4 мільйона доларів. Гонорар Леннокса Льюїса склав 7 мільйонів доларів.

Цікаво, що боксерська громадськість Лоc-Анджелеса сприйняла зміну суперника з ентузіазмом. За 10 днів до бою на шоу було продано лише 4 500 квитків, а після оголошення, що новим суперником Леннокса Льюїса стане перший номер рейтингу WBC Віталій Кличко 10 000 квитків було продано протягом чотирьох годин.

На момент зупинки бою Віталій вів на картах всіх трьох суддів 58:56, а коли прилетів після бою в Німеччину, німецькі фани спеціально до приїзду українця вивісили транспарант "Народний чемпіон".

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