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Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею

Сьогодні 10:39 Андрій Твердохліб 246 0
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо перемогло Зорю в 26 турі чемпіонату України.

Незважаючи не карантинні заходи та неможливість уболівальників відвідувати стадіон, чимала кількість ультрас Динамо яскраво підтримували своїх улюбленців прямо біля Славутич Арені, спостерігаючи за грою через пропускні ворота.

Особливо відчутною стала присутність фанатів після того як Динамо вийшло вперед: з'явилися сліди диму від петард і гучні скандування.

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