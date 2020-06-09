Криштиану Роналду заработал больше всех во время карантина на рекламе в Instagram

Большой европейский футбол постепенно выходит из карантина, который вызван пандемией коронавируса. В Германии уже прошло четыре тура, и мюнхенская "Бавария" фактически обеспечила себе чемпионский титул добыв четыре победы после рестарта Бундеслиги. В топ-5 чемпионатах, только Франция приняла решение досрочно завершить сезон, Испания, Англия и Италия планируют возобновить игры в середине июня.

Лионель Месси

Рестарт Ла Лиги намечен на 11 июня. Почти все футбольные команды Европы на время пандемии снизили зарплаты игрокам, но для некоторых футболистов, это не отобразилось на финансовом благополучии. Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси занял второе место в списке спортсменов, которые больше всех заработали в Instagram во время пандемии коронавируса. С 12 марта по 14 мая доход аргентинца составил 1,5 млн евро. На официальный аккаунт звезды "Барселоны" и сборной Аргентины подписаны 151 млн человек.

Криштиану Роналду

Первое место в списке богатейших спортсменов-блогеров занял португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Официальный аккаунт португальца входит в топ-5 самых популярных в социальных сетях, и его аудитория составляет 220 млн подписчиков. За два месяца банковский счет Роналду пополнился на 2,1 млн евро. Отчет о доходах спортсменов опубликовала Консалтинговая фирма Attain.

Криштиану Роналду активно готовится к возобновлению Серии А. "Ювентус" лидирует в чемпионате с 63 очками и опережает "Лацио" на одно очко. Стоит отметить, что туринскому клубу предстоит сыграть с римлянами, в этом матче возможно определится чемпион Серии А. Фрибеты в букмекерских конторах позволяют делать ставки без риска на столь сложные и ответственные матчи. "Ювентус" продолжает борьбу в трех турнирах: Кубок Италии, Лига Чемпионов и Серия А. Ни в одном из турниров "Старая синьора" пока не решила главную задачу, поэтому футболисты активно готовились по индивидуальному плану. Больше всех в этом преуспел Криштиану Роналду. Португалец настолько соскучился по футболу, что приехал на командную тренировку за четыре часа до ее старта и занимался дополнительно. Хорошая форма Криштиану Роналду обусловлена тем, что он почти весь период карантина провел на родине и мог заниматься базе местного клуба.

Топ-10 лучших

В десятку богатейших спортсменов-блогеров попали шесть футболистов: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар. Так выглядит тройка спортсменов, заработавших больше всех во время карантина, доход бразильца составил 1,3 млн евро. Из представителей лучшей игры с мячом в рейтинг попали Дэвид Бекхэм с доходом 0,455 млн евро и пятым местом, Златан Ибрагимович с доходом 0,206 млн евро – 7 место, и Дани Алвес – 9 место с доходом 0,150 млн евро.

Кроме футбола в рейтинге представлены два баскетболиста: на четвертом месте Шакил О’Нил с доходом 0,655 млн евро, а Дуэйн Уэйдт с доходом 0,160 млн евро расположился на 8 месте. Десятку богатейших блогеров из мира спорта занял боксер Энтони Джошуа, за два месяца он заработал 0,136 млн евро.

На шестом месте расположился Вират Кохли с доходом 0,425 млн евро. На аккаунт спортсмена в Instagram подписаны 61,9 млн человек, а играет он во втором по популярности в мире командном виде спорта – крикет. Крикет почти не известен в России, странах СНГ и многих европейских, но имеет бешеную популярность в Индии и странах бывшей Британской Империи. В 2019 году Кохли занял 66 место в списке ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира с годовым доходом в размере 26,1 млн евро. Это больше чем у таких известных футболистов как Гарет Бэйл, Давид Де Хеа, Алексис Санчес и Серхио Рамос.

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