Рік тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй

Джерело - Чемпіон.
9 червня 2019, у фіналі Ліги націй Португалія мінімально перемогла збірну Нідерландів 1:0.
Єдиний гол у грі чинні чемпіони Європи забили на 57-й хвилині.
Нідерланди намагалися відновити рівновагу у матчі, однак захист Португалії діяв злагоджено та залишив свої ворота недоторканими.
Ліга націй
Фінал
9 червня
Португалія – Нідерланди 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 – 57 Гуедеш
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