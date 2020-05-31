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Шахтар - Динамо: головні інтриги українського дербі

Сьогодні 01:32 Андрій Твердохліб 99 0
Шахтар - Динамо: головні інтриги українського дербі

Джерело - Чемпіон.

У першому ж турі після відновлення чемпіонату відбудеться найпринциповіше протистояння українського футболу – Шахтар - Динамо.

Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ

Гра, яка майже немає турнірного інтересу для гірників і надважлива для киян.

Спробуємо виділити головні інтриги матчу 24 туру УПЛ:

1. Ігрова, а головне, фізична форма обох команд

З останього офіційного матчу команд минуло 76! днів. Команди приступили до тренувань лише кілька днів тому та встигли зіграти по дві контрольні гри.

2. Мотивація Шахтаря

Підопічні Каштру впевнено лідирують в чемпіонаті та фактично гарантували собі чергове чемпіонство. Незважаюч на це, і Луїш Каштру, і Тарас Степаненко заявили, що команда гратиме лише на перемогу!

3. Турнірні перспективи Динамо

Навіть футболісти, тренери та керівники Динамо не вірять в чемпіонство, про що вголос неодноразово заявляли. Клуб зі столиці України підходить до звітної гри на 4 сходинці в турнірній таблиці. Напередодні Десна виграла в Колоса (0:2) та за додатковими показниками випередила Динамо. Позитивно для киян завершився матч Олександрія - Зоря, у якому олександрійці здобули мінімальну перемогу та не дозволили луганцям відрватися від динамівців. Наразі в Зорі, Десни та Динамо по 46 очок. В Олександрії - 43. У разі поразки киян, ситуація в турнірній таблиці геть заплутається і далеко не факт, що підопічні Михайличенка зможуть посісти друге, лігочемпіонівське місце в чемпіонаті.

4. Невтішна серія Динамо

Динамо не може виграти в Шахтаря в чемпіонатах України вже 5 матчів поспіль (2 нічиї). Востаннє кияни вигравали у гірників в чемпіонаті 3 серпня 2018 року. Шахтар не програє динамівцям вдома 4 (3 в чемпіонаті) гри поспіль. Востаннє кияни здобували виізну перемогу 14 квітня 2018 року. Чи зможе Динамо перервати безпереможну серію?

5. Травма Циганкова

Лідер Динамо отримав пошкодження на одному з перших тренувань після карантину та не брав участі в контрольних іграх проти Руху та Олімпіка. Участь Циганкова у грі з Шахтарем, принаймні в стартовому складі, під величезним питанням. Якщо ж Циганков все-таки не зможе допомогти команді, хто його замінить? Більшість уболівальників киян воліють бачити в складі Гіоргія Ціташвілі та й сам вінгер у кожному інтерв'ю заявляє, що заслужив на шанс... На думку автора цих рядків, Михайличенко не ризикне випустити Гіо в старті. 

P.S. Також під питанням участь у матчі Миколи Шапаренка та Володимира Шепелєва.

Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз

Нагадаємо, матч відбудеться у неділю, 31 травня о 17:00. Текстова трансляція на нашому сайті.

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