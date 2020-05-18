Поло Чемпіон – найкращий подарунок до Дня вишиванки!

Джерело - Чемпіон.
У культурі будь якого народу є речі, які яскраво відображають його національну ідентичність. В Україні таким символом є вишиванка – унікальний код українського етносу. Кожного року в третій четвер травня українці святкують День вишиванки. Тож чудове свято – незабаром.
Молодий український бренд Kuberten.com.ua пропонує яскраві сучасні моделі вишиванок.
Поло вишиванка Чемпіон несе в собі додаткове смислове значення. Всі ми мріємо стати чемпіонами. В спорті чи в будь-який інший галузі. Орнамент вишивки органічно доповнює герб України. Склад тканини: 95% – бавовна, 5% – еластан.
Вишиванка За Україну підійде для всієї родини. В основу моделі закладені кольори національного прапора України і тематична українська вишивка. Жіноча та дитяча моделі – у наявності.
В основі вишиванки Слава Україні закладені національні кольори, на грудях нанесена тематична українська вишивка. Дизайн доповнює український шеврон, особливу виразність вишиванці надають вишиті рукава.
Поло вишиванка "З Україною в серці" - ще одна модель, яка змушує наші серця битися частіше! Символічна карта України в жовто-блакитний тонах спеціально вишита в районі серця. Тепер є відмінна можливість придбати парні футболки - чоловічу і жіночу.
Футболка з вишивкою "М’яч" - наша перша модель, в якій ми вирішили поєднати прінт з вишивкою! Ідея проста і зрозуміла: вишитий зображення жовто-синьої бутси з тризубом і класична доріжка вишивки, яка приводить нас до забитого голу в ворота суперників збірної України.
Відзначимо, що на нашому сайті представлений повний асортимент ексклюзивних вишиванок і оригінальних дизайнерських футболок.
Для корпоративних клієнтів можлива розробка ексклюзивного дизайну вишиванок по брендбуку.
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