ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

У свіжому випуску ТаТоТаке Співаковський представляє одразу два незвичних ТОПА, а Болотніков розносить зіркових конкурентів.

Таймінг випуску:

01:34 - Топ-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ

04:37 - Хто більше наварив на трансферах — Динамо чи Шахтар

05:37 - 5 головних розчарувань юнацької збірної України, яка виграла Євро-2009

08:57 - Найкращі гравці УПЛ по успішності єдиноборств в обороні

10:04 - Пік форми — міф чи досі реальність?

12:59 - Оцінюємо ютуб-канали Мілевського і Алієва

15:27 - Що зараз з Парамоном

17:32 - Зарплати в першій і другій лігах

18:28 - Нова загадка в рубриці ШоТоТаке

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