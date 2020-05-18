ТОП-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ та зарплати у Першій лізі - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
У свіжому випуску ТаТоТаке Співаковський представляє одразу два незвичних ТОПА, а Болотніков розносить зіркових конкурентів.
Таймінг випуску:
01:34 - Топ-10 гравців Динамо, які заграли, лише коли покинули Київ
04:37 - Хто більше наварив на трансферах — Динамо чи Шахтар
05:37 - 5 головних розчарувань юнацької збірної України, яка виграла Євро-2009
08:57 - Найкращі гравці УПЛ по успішності єдиноборств в обороні
10:04 - Пік форми — міф чи досі реальність?
12:59 - Оцінюємо ютуб-канали Мілевського і Алієва
15:27 - Що зараз з Парамоном
17:32 - Зарплати в першій і другій лігах
18:28 - Нова загадка в рубриці ШоТоТаке
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