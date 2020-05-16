 За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі

Сьогодні 13:12 Андрій Твердохліб 358 0
За участі Ярмоленка та Коноплянки Боруссія та Шальке зіграли одне з найпам'ятніших дербі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 травня, після більш ніж 2-місячної паузи, викликаної пандемією коронавірусу, відновиться чемпіонат німецької Бундесліги. 

Центральним матчем 26 туру стане безперечно Рурське дербі між Боруссією Д і Шальке. А кілька років тому команди видали фантастичний матч. Причетними до історичного протистояння стали й гравці збірної України: Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка.

Боруссія Дортмунд - Шальке: онлайн-трансляція матчу 26 туру Бундесліги. LIVE

25 листопада 2017 року на стадіоні Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді Боруссія, у якості лідера чемпіонату, приймала гостей із Гільзенкірхена. Уже на 25-й хвилині гри жовто-чорні громили синіх - 4:0. Проте, другий тайм перевернув усе з ніг на голову. Коноплянка та компанія до 86-ї хвилини скоротили розрив до мінімуму, а на 4-й доданій арбітром хвилині забили рятівний гол. 4:4. Зазначимо, що Ярмоенко не відзначився результатавними діями, а на рахунку Коноплянки - асист.

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