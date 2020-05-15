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Сьогодні, 15 травня, свій 20-річний ювілей святкує талановита українська тенісистка Даяна Ястремська.

Одеситка є переможницею 3-х турнірів WTA. Саме час згадати всі тріумфи Даяни на найвищому дорослому рівні.

14 жовтня 2018 року. Hong Kong Tennis Open

Наприкінці сезону 2018 року Ястремській підкорився перший турнір серії WTA. У фінальному поєдинку в Гонкозі Ястремська розгромила китаянку Ван Цян - 6:2, 6:1.

3 лютого 2019 року. Hua Hin Championships

На самому початку 2019 року Ястремська виграла свій другий титул WTA. У фіналі турніру в Таїланді українка в драматичному матчі здолала австралійку Айлу Томлянович - 6:2, 2:6, 7:6 (3).

25 травня 2019 року. Internationaux de Strasbourg

А майже рік тому Ястремська здобула титул у французькому Стразбурзі. У 3-х сетовому фінальному трилері Ястремська вирвала перемогу в екстретьої ракетки світу Каролін Гарсії - 6:4, 5:7, 7:6 (3).

ТОП-15 найкращих ударів і розіграшів у виконанні Даяни Ястремської

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