Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
Сергій Болотніков і Михайло Співаковський підготували купу інсайдів і альтернативний рейтинг ТОП-10 тренерів УПЛ.
Таймінг випуску
01:37 - УПЛ не варто догравати
03:57 - В Карпатах біда, але є надія
05:51 - Розслідування ФІФА проти Павелка
08:03 - Зоря має отримати 1,5 млн євро
10:35 - Старт порятунку Металіста
11:49 - Чому не грає Цитаїшвілі
14:48 - Вибори президента УПЛ — це шапіто
16:53 - Що відбувається в Чорноморці
18:07 - Топ-10 тренерів УПЛ по версії Болотнікова
23:21 - Як склалась карєра Олега Ящука
24:58 - Нова загадка в рубриці ШоТоТаке
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