Про мутки Павелка та майбутнє Карпат і Чорноморця - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.

Сергій Болотніков і Михайло Співаковський підготували купу інсайдів і альтернативний рейтинг ТОП-10 тренерів УПЛ.

Таймінг випуску

01:37 - УПЛ не варто догравати

03:57 - В Карпатах біда, але є надія

05:51 - Розслідування ФІФА проти Павелка

08:03 - Зоря має отримати 1,5 млн євро

10:35 - Старт порятунку Металіста

11:49 - Чому не грає Цитаїшвілі

14:48 - Вибори президента УПЛ — це шапіто

16:53 - Що відбувається в Чорноморці

18:07 - Топ-10 тренерів УПЛ по версії Болотнікова

23:21 - Як склалась карєра Олега Ящука

24:58 - Нова загадка в рубриці ШоТоТаке

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