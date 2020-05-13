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Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського

Сьогодні 12:13 Valeriy Ruchka 1773 0
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського

Джерело - Чемпіон.

13 травня 2002 року, не приходячи до пам'яті від перенесеного шість днів перед тим інсульту, помер Валерій Васильович Лобановський, український футболіст і тренер, багаторічний наставник Динамо, збірних СРСР і України.

Не одна книга написана про видатного тренера, не один фільм відзнято.

Чемпіон пропонує вам 11 цитат легендарного 

1. Гра забувається, а результат назавжди залишиться в історії. Сенс футболу в результаті.

2. Будь-яка тактика хороша, якщо вона призводить до бажаної мети.

3. Необхідно, щоб кожен перейнявся ідеєю так, ніби це придумав він сам.

4. Бути тренером значно складніше, ніж гравцем. На полі ти керуєш тільки м'ячем, а біля краю ти керуєш людьми.

5. Мене часто називають диктатором. Я категорично з цим не згоден. Диктатор – це той, хто готовий наказувати, не вдаючись у міркування опонента. Я ж завжди пропоную гравцям оскаржити мої пропозиції.

6. Я взагалі не розділяю перемоги й поразки, це неминучі складові частини одного процесу.

7. Щоб перемагати, завжди треба випереджати свій час.

8. Ті, хто не ходить на стадіон, не мають права говорити про футбол.

9. Я не визнаю моди. Визнаю лише те, що раціонально. Зокрема, для нашої команди.

10. Часто кажуть, що та чи інша ідея належить Лобановському, мовляв, Лобановський вигадав. А я ніколи нічого не вигадував, я лише вчився, вчився та вчився.

11. Для мене минуле – це минуле. Я його беру в розрахунок лише як набутий досвід.

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