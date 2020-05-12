Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном…

Матеріал блогера Ярослава Бондаренка

Спочатку ти знімаєш ролік, як б`єш першого-ліпшого "диванного експерта", що без перешкод потрапляє до тебе на ринг, а коли "диванним експертом" виявляється професійний спортсмен, що викликає тебе на бій і навіть може щось вивернути на все життя, чи випадково зламати руку — починаєш розповідати, що не для того мене "квіткою ростили""…, тобто пафосний стьобний виєбос Олександра Усика перенаправився в іншу сторону, проти нього.

Більш того, вражає і аля- "спортивна" поведінка боксера Олександра Усика, яку у роліку продемонстрував аля "спортсмен" — один в один схоже на тогоТупого персонажа "конюха" з анекдоту: "а я, а мені, а я, а мені…, а я вам всім пизди дам"… Це хіба поведінка спортсмена світового рівня? Як на мене то більше схоже на гопніка в боксерских рукавичках…

Якщо хто не зрозумів — #Усик добре "сидить" на гачку ФСБ — це моє особисте припущення, але давайте розберемось,

Хто такий Усик?:

Олександр Усик — боксер, спортсмен

Хто такий Олександр Усик для України?

— ніхто, запроданець та чергова коньюктурна повія з ватними поглядами, що є членом російської православної секти ФСБ, Усик — це пропагандист якого використовують російські окупанти.

Ми таких вже бачили, та й надивились за 6 років війни, воно не перше й не останнє…

Це не #Кличко, що вийшов на Майдан разом з нами проти свавілля та беззаконня та російської окупаційної влади, за що я його ще більше поважаю.

Так от, це по суті все, що повинні про Олександра Усика пам`ятати Українці.

Більш того, з чого цей суб`єкт з сайту центру #Миротворець вирішив, що мені, як ще одному "диванному експерту" та іншим, дуже потрібно відкривати двері до нього у ринг?

На нашому шляху і так вистачає недоумків, що кічяться силою чи зброєю, а ні розумом (бо його немає), і Усик зараз не виключення.

Тому, недолугому Усику треба думати більше за те, що він по відношенню до України та Українського народу вже зайшов не в ті двері, і якщо це матиме продовження і він перейде на особисте, то Усик повинен розуміти, що перчатки вдягати ніхто не буде, і ринг шукати також — кожен відповість, як зможе та чим зможе, хтось може взяти лома, та перегребсти по голові, хтось може ножа всунути поміж ребер, хтось дістане ствол, та 9 грамів свинцю можуть зупинитися десь поміж боксерських рукавичок..

В Усика навіть не вистачає розуму зрозуміти, що все, що зараз відбувається в його адресу — то відповідь суспільства на його аншлаг у російській пропаганді.

… І да, дуже не вистачає у Усика в instagram допису до "ім`я" слова — #православная, все інше вже і так зрозуміло…

Нагадаю:

Боксер Олександр Усик виявився ватним персонажем, що дуже любить "братський" російський народ, що окупував Крим та частину Донбасу, любо спілкується з проросійським пропагандистом — українофобом Анатолієм Шарієм, повторює кремлівські тези про єдинонародність, відкидаючи російську агресію і заперечуючи незалежність українського православ’я від контролю Росії (країна-агресор) РПЦ.

Відповіддю на обурення суспільства Усик знімає ролик, у якому б`є так званого "диванного експерта", чий вислів або думка у соцмережі не сподобалася спортсмену. У відповідь на це Чемпіон України, бронзовий призер Європи, борець Богдан Грицай, записав відеовідповідь боксеру Олександру Усику, повідомивши, що дуже хоче виступити в ролі того накаутованого "диванного експерта" та викликав боксера Олександра Усика на бій. Усик в свою чергу знову виявився слабким, розповів, що не для того "квітка росла", і йому обирати з ким виходити на ринг.

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