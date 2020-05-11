 Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження

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Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 травня, свій 34-й День народження святкує колишній півзахисник Спортинга, київського Динамо і збірної Португалії, чемпіон Європи до 17 років, 2-разовий чемпіон та володар Кубка України, 2-разовий володар Кубка і Суперкубка Португалії Мігель Луїш Пінту Велозу або просто Мігель.

За киян Велозу виступав 4 роки. З 2012-го по 2016-й, а після завершення контракту пішов з клубу вільним агентом, оскільки не захотів продовжувати контракт з українським грандом.

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