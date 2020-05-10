ТОП-5 тренерів України, Севідов і договірняки, УПЛ проти АПЛ - ТаТоТаке

Джерело - Чемпіон.
В свіжому випуску ТаТоТаке Болотніков видає ціле розслідування і називає найгірші емблеми УПЛ, а Співаковський дуже неоднозначно закінчує тренерський рейтинг і влаштовує... справжній концерт!
Таймінг випуску:
01:50 - Яким чином Севідов замішаний в договірняках
08:13 - Топ-5 тренерів в історії УПЛ
14:30 - Попов vs Бондар
16:09 - Шахтар здає позиції в трансферній політиці
18:30 - УПЛ vs АПЛ
19:47 - Звідки взялись інвертовані вінгери
21:55 - 4 клуби УПЛ з найгіршими емблемами
23:14 - Співаковський грає на гітарі футбольні пісні
26:08 - Топ-3 гравці першої ліги
27:53 - Нова загадка в рубриці ШоТоТаке
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