 Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець | Блоги | Champion.com.ua
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Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець

Сьогодні 07:37 Valeriy Ruchka 211 0
Тест Купера і 300 доларів від Павлова - Триндець

Джерело - Чемпіон.

Тест Купера - тест на фізичну готовність і силу волі. Його розробили для десантників США, але активно використовували в футболі. 

Футболісти часто втрачали свідомість та блювали під час Теста Купера. 

Дмитро Поворознюк вирішив випробувати цей тест на собі. На допомогу Трендець покликав заслуженого тренера України, Миколу Павлова, який робив Тест Купера в усіх своїх командах. 

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