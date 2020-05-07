З'явилися фото гігантської резиденції Ахметова під Києвом

Український олігарх і власник футбольгого клубу Шахтар Рінат Ахметов, який в серпні минулого року купив французький історичний особняк Villa Les Cedres вартістю € 200 000 000, практично закінчив будівництво не менш помпезної резиденції під Києвом.



Його фантастичний маєток знаходиться неподалік маленького села Плюти (Обухівський район), що в 44 кілометрах від центру столиці.



У Київській області в Ахметова близько 25 гектарів землі, які оточені подвійним парканом. Крім основного будинку, а точніше – палацу, там є ще декілька споруд.



Свіжі фото маєтку розмістив екснардеп Ігор Луценко у себе на сторінці в Facebook. Знімки зроблені за допомогою дрона.

"За документами цей палац Ахметова оформлений як "заклад охорони здоров’я та соціальної допомоги". Цікаво, що Янукович теж оформляв Межигір’я як "культурно-оздоровчий центр", щоб економити на платежах до бюджету – адже землі, які за цільовим призначенням визначені як "рекреаційні", мають одну із найнижчих нормативних оцінок. Одне з джерел також повідомило, що Ахметов побудував собі окрему лінію забезпечення електрикою – це проєкт, який, за чутками, становить 160-180 млн грн і включає прокладання мереж 10 кіловольт, з чотирма генераторами і акумуляторами в підземному бункері", – уточнює екснардеп Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

У 2017 році журналісти Слідство.інфо опублікували відео української резиденції олігарха Ріната Ахметова, яке теж знято за допомогою безпілотника. Тоді на представників ЗМІ під час зйомки напали охоронці і стріляли по автомобілю.



Нагадаємо, що стан найбагатшого українця Ахметова з 2013 року скоротилося, за оцінками журналу Форбс, на $ 20 мільярдів. За сім років Ахметов втратив 80% свого статку через спад сировинних ринків, війни і кризи в Україні.

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