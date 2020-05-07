Ми не брати, навіть не зведені. Депутат Верховної Ради звернувся до Ломаченка і Усика

Джерело - Чемпіон.

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко записав звернення до боксерів Олександра Усика і Василя Ломаченка.

"Усик і Ломаченко не праві. Не праві, тому що не розуміють одну просту річ. Ми не братські народи. Ми не вийшли “з однією колиски”, як казали в радянські часи. Україна ― це і є Русь. Це наш київський князь Володимир хрестив Русь.

Росія вкрала наше ім’я, нашу історію і присвоїла собі. А тепер мстить. Бо найбільше боїться того, що ми згадаємо про власну велич, повернемо власну історію. І тоді з’ясується, що російський колос стоїть навіть не глиняних ногах. Він вгруз у московські болота, де нема ні історії, ні церков, ні величі. Лише жаби і дрімучі непролазні хащі.

Війна йде не тому, що “хтось там ділить портфелі”. Війна йде, тому, що на нас напали й убили уже понад 13 тисяч українців. 13 тисяч людей які вважали Ломаченка і Усика своїми! Які переживали і уболівали за них. Дивно, що це потрібно пояснювати на 6 році війни. Дивно, що на 6 році війни такі заяви артистів, митців, спортсменів потрібно коментувати.

Тому ще раз, для засвоєння. Ми не брати. Навіть не зведені. Нинішня путінська Росія ― це п’яний агресивний сусід, у якого ні кола, ні двора, тому він ринувся грабувати усіх навколо. Не ми починали цю війну. Але ми її закінчимо. Перемогою. Іншого шляху не має",- сказав Гончаренко.

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