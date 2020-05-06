Джерело - Чемпіон.

6 травня 1990 року, київське Динамо познущалося над московським Локомотивом у фіналі останнього, 51-го розігрушу Кубку СРСР.

Зазначимо, що рахунок 6:1, з яким підопічні Лобановського перемогли москвичів, є рекордним у фіналах Кубків СРСР. Хет-триком в історичному матчі відзначився молодий форвард Динамо Олег Саленко. Також за киян забивали: Михайличенко, Рац і Литовченко.

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