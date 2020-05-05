Про Бердиєва в Динамо та повернення Яросласького - Ігор Циганик

Джерело - Чемпіон.

Відомий журналіст Ігор Циганик запалив в прямому ефірі на каналі Бомбардир.

Циганик дав остаточну відповідь на питання, чи варто очікувати Бердиєва в Динамо? І хто насправді його рекомендував ще в 2013 році? Розповів, коли нарешті Ярославський повернеться і відродить Металіст і наскільки Коломойський любить футбол. Також не забули поговорити і про долю Карпат і Чорноморця. Чи варто чекати дива? Які смішні зарплати в ще недавнього представника УПЛ?

І коли ж Профутбол повернеться на екрани?

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