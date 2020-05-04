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Палкін: Можна залишитися в УПЛ з 12 клубами
Сьогодні 08:59 1200 1
Франков: Гей, дядьки в ФФУ, ви вже приготувалися відповідати за травми та захворювання
Сьогодні 18:40 231
Редкач вимагає вигнати із команди Усика тренера-росіянина
Сьогодні 10:30 1182 1
Кіченок потрапила у рейтинг тенісисток з найсильнішою подачею
Сьогодні 09:57 1945
Родрігес хоче залишитися у Туреччині
Сьогодні 09:16 4002 1
Наступний сезон АПЛ може відбутися без глядачів
Сьогодні 08:29 1714
Шахтар Вернидуба знищив Іслоч у 7 турі чемпіонату Білорусі
Вчора 21:51 1156
Пулєв готовий відмовитися від бою з Джошуа
Вчора 21:39 2505
Наставник збірної Нідерландів Куман госпіталізований до лікарні
Вчора 21:09 1473
Кополовець: Шуфричі вбили футбол на Закарпатті
Вчора 18:24 2337
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При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації Андрій Твердохліб
Вчора 12:52 4054 5
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Вчора 11:41 367
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Суркіс і Геллер вирішили запустити челендж і передали естафету Ахметову Valeriy Ruchka
Вчора 09:22 3547
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Порівняння чемпіонатів Росії та України та символічна збірна легіонерів УПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 08:04 1055
ВІДЕО. Фантастичний гол з центра поля. Девіду Бекхему - 45!
ВІДЕО. Фантастичний гол з центра поля. Девіду Бекхему - 45! Андрій Твердохліб
02.05.2020 21:52 1125
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02.05.2020 21:38 573
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02.05.2020 20:22 4911
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02.05.2020 18:23 977
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ВІДЕО. Як Лестер виграв АПЛ. Усі голи лисиць у сезоні 2015/16 Андрій Твердохліб
02.05.2020 18:03 317
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02.05.2020 17:46 935
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02.05.2020 11:08 4113 1
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01.05.2020 21:05 741
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Найкращий гол в історії Ліги чемпіонів за версією France Football

Сьогодні 16:33 Valeriy Ruchka 1789 0
Найкращий гол в історії Ліги чемпіонів за версією France Football

Джерело - Чемпіон.

Французьке видання France Football склало рейтинг з 50 найкращих голів в історії Ліги чемпіонів, починаючи з 1992 року.

  Важливо: France Football визначив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів

На першому місці опинився удар на той момент півзахисника мадридського Реала Зінедіна Зідана у фіналі ЛЧ-2002 проти Баєра, який іспанці виграли з рахунком 2:1. Зідан після подачі з флангу завдав удару в дотик та відправив м'яч у дев'ятку воріт леверкузенців.

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