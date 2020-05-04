Джерело - Чемпіон.

Французьке видання France Football склало рейтинг з 50 найкращих голів в історії Ліги чемпіонів, починаючи з 1992 року.

Важливо: France Football визначив найкращий гол в історії Ліги чемпіонів

На першому місці опинився удар на той момент півзахисника мадридського Реала Зінедіна Зідана у фіналі ЛЧ-2002 проти Баєра, який іспанці виграли з рахунком 2:1. Зідан після подачі з флангу завдав удару в дотик та відправив м'яч у дев'ятку воріт леверкузенців.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua