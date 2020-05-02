Джерело - Чемпіон.

2 травня 2016 року Лестер, за два тури до завершення чемпіонату, оформив перше в своїй історії чемпіонство АПЛ.

Доля лисиць вирішилася у матчі Челсі - Тоттенгем, який завершився з рахунком 2:2, що й дозволило підопічним Раньєрі здійснити унікальне досягнення. Самі ж футболісти Лестера за день до того, вирвали нічию у Манчестер Сіті та чекали на новини з Лондона.

Дивіться: Усі голи Лестера в сезоні 2015/16

#OnThisDay four years ago, Jamie Vardy had a party 🎉 pic.twitter.com/g7TGKcRXom — Leicester City (@LCFC) May 2, 2020

Нагадаємо, що рівно 16 років тому Андрій Шевченко приніс довоочікуване чемпіонство Мілану.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua