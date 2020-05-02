Джерело - Чемпіон.

Український боксер Іван Редкач прокоментував фото одного з користувачів Facebook, обізвавши його підаром.

Про це повідомив сам користувач на ім'я Костянтин Бичков.

"Чесно кажучи, стежу за цим чуваком, Ivan Redkach, на так часто, як він за моїм аккаунтом. Гидоту пацан пише мені регулярно. Я дуже сподіваюся, що після трьох поразок поспіль, він таки подорослішає", - зазначив дописувач.

Що саме викликало такі емоції у Редкача, наразі - невідомо.

Нагадаємо, раніше Редкач висміяв релігійний пост Ломаченка, потім звинуватив тренера Усика у російському громадянстві, а напередодні повідомив, що Василь Ломаченко заблокував його в Instagram і тепер він уболіватиме за Теофімо Лопеса в бою з українцем.

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