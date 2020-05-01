Урок школи-онлайн про російську агресію замінили на відео з боксером Усиком

На Всесвітній історії одинадцятикласникам замість анонсованого уроку про російську агресію показали відео із боксером Усиком про науково-технологічну революцію

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У розкладі для 11 класу на сайті Міністерства освіти і науки вказано, що в рамках предмету "Всесвітня історія" буде викладено тему "Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна".

Замість анонсованого уроку в ефірі вийшов інший – про науково-технологічну революцію, знятий за участю боксера Олександра Усика.

У міністерстві освіти і науки пояснили це тим, що урок про російську агресію не був технічно підготовлений до трансляції.

"На жаль, довелося надати для ефіру інший урок", - зазначили у міністерстві.

МОН обіцяє, що урок історії на тему російської агресії в Україні вийде пізніше. Щоправда, відомство не уточнило, коли саме.

"Заняття на тему російсько-української війни обов'язково буде в ефірі телеканалів, що транслюють "Всеукраїнську школу онлайн" для 11 класу, а також на YouТube-каналі МОН після його підготовки до ефіру", – зазначили в пресслужбі відомства.