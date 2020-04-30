Іспанський журналіст Альфонсо Мерлос потрапив в незручну ситуацію: чоловік вів прямий ефір, присвячений ситуації з пандемією коронавірусу, коли за його спиною швидко пройшла гола дівчина.

Пікантності ситуації додав той факт, що голою леді в квартирі журналіста виявилася не його дружина Марта Лопес, а Алексія Рівас - телеведуча, яка в минулому працювала в спортивній газеті Marca.

Відео з голою журналісткою на задньому фоні розбурхало іспанські таблоїди і Twitter. За кілька днів його подивилися понад півмільйона людей.

Реакція співрозмовника Мерлоса на те, що він побачив, безцінна.

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