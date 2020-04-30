Джерело - Чемпіон.

Одеситка Вікторія Іванець - не лише зірка тайського боксу, а напрочуд вродлива дівчина, дивлячись на яку, - не скажеш, що вона займається таким видом спорту.

Наприкінці 2018 року дебютувала на професіональному рингу з тайського боксу. Перший у своїй спортивній кар'єрі профібій одеситка провела з представницею Таїланду.

"Здобула перемогу... достроково...нокаутом у першому ж раунді. "Нога в печінку-ніхто не вічний", - написала на своїй сторінці в фейсбуці Вікторія.

На любительські арені Іванець вигравала чемпіонат світу серед 16-річних у категорії Муей Тай (57 кг). На питання, чи не страшно виходити в ринг без захисного шолому, Вікторія відповідає: "Ні, не страшно. Буду тренуватися ще більше і більше, щоб його не зламали! Щоб добре захищатися і ламати ніс іншим!"

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